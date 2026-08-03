Гражданам США рассказали про планы демократических социалистов Изображение: (cc) Lawrence Jackson

Сенат СШАОтмена сената США и выборов президента, расширение палаты представителей и передача ей полномочий выбирать президента США и назначать судей Верховного суда — это лишь часть реформ, которые заявляет в своей программе левое крыло Демократической партии США, сообщает 2 августа газета USA Today.