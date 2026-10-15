В Пакистане обнаружили монументальное сооружение длиной почти 100 метров / © Ca’ Foscari University of Venice Сооружение, получившее обозначение Джандиал D, находится за стенами древнего укрепленного города Сиркап, прямо напротив знаменитого храма с ионическими колоннами в греческом стиле.
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