Тренер СКА Ротенберг устроил перепалку с журналистом после игры со "Спартаком"

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победы над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги устроил перепалку с журналистом.
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