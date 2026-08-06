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РНПК продолжает перестраховывать военные риски в Азовском и Черном морях

РНПК продолжает перестраховывать военные риски в Азовском и Черном морях

Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) продолжает предоставлять перестраховочное покрытие военных рисков в Азово-Черноморском бассейне, обеспечивая страховую защиту для стратегически важных направлений экспорта и экономики страны.

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