РНПК продолжает перестраховывать военные риски в Азовском и Черном морях

Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) продолжает предоставлять перестраховочное покрытие военных рисков в Азово-Черноморском бассейне, обеспечивая страховую защиту для стратегически важных направлений экспорта и экономики страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии