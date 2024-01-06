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Петербуржцам обозначили нюансы выбора качественной шубы

Петербуржцам обозначили нюансы выбора качественной шубы

В период морозов многие женщины предпочитают носить шубы, ведь они отлично спасают от холода. Специалисты рассказали жителям Санкт-Петербурга об этапах приобретения качественного и надежного мехового изделия.

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