"Путин заберёт Европу, Кавказ и Турцию". Прогноз от Newsweek оценили эксперты. Что достанется США и Китаю?

Американские аналитики в ожидании новой Ялтинской конференции расписывают сценарии того, как будет разделена планета.
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