Мария Машкова приехала с моноспектакль в Кишинёв

машкова. фото iphones.ruДочь знаменитого российского актера Владимира Машкова, Маша Машкова, привезла в Кишинёв уникальный спектакль о жизни своей прапрабабушки, Мили Зеленской, жены харьковского революционера Зеленского-Надеждина.
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