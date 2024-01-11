К «Восточному» выходу: как умер фигурант по делу о хищениях на космодроме

Дело одного из основных фигурантов скандального расследования о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергея Волкодава может быть закрыто «по нереабилитирующим обстоятельствам», полагают опрошенные «Известиями» юристы.
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