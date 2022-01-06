Гороскоп: знаки зодиака, жизнь которых изменится в 2022 году

Звезды указывают на то, что в новом - 2022 - году жизнь этих пяти знаков зодиака сильно изменится. Судя по гороскопу, к масштабным переменам могут привести абсолютно разные события: от расставаний до новых карьерных возможностей и даже беременности.
Звезды указывают на то, что в новом - 2022 - году жизнь этих пяти знаков зодиака сильно изменится. Судя по гороскопу, к масштабным переменам могут привести абсолютно разные события: от расставаний до новых карьерных возможностей и даже беременности.
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