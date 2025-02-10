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Отключения коммунальных услуг в Архангельске 10 февраля 2025 года

Отключения коммунальных услуг в Архангельске 10 февраля 2025 года

В понедельник, 10 февраяля 2025 года, в Архангельске отключат коммунальные услугиСтало известно, по каким адресам Архангельска 10 февраля ожидается отключение коммунальных услуг.

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