Ферму в Янишполе закрыли судебные приставы: ранее там нашли трупы

Решение суда о приостановлении работы фермы в селе Янишполе исполнено, причиной стали многочисленные нарушения Судебные приставы Карелии исполнили решение Кондопожского городского суда, временно остановив работу одного из местных предприятий.
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