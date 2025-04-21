ФНС заморозила счета частного производителя ракет-носителей SR Space

Федеральная налоговая служба (ФНС) предписала приостановить операции по счетам в банках в отношении частной российской космической компании SR Space, которая занимается производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные СПАРК.