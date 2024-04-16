PNAS: моргание улучшает обработку потока визуальной информации в мозге

Ученые из университета Рочестера в США обнаружили, что моргание помогает сохранять остроту зрения за счет "обновления" силы визуальных сигналов и повышает эффективность обработки потока информации в мозге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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