Владимир Путин распорядился оказать дополнительную поддержку аграриям

ТО

Терехов Олег

Путин то дохрена чего хорошего говорит и про крестьян и про врачей и про учителей и про пенсионеров и про мост на Сахалин и про ветеранов а в действительности на местах и в жизни что видим ? Ни хрена хорошего министры губеры и мэры на местах как будто специально занимаются обезцениванием слов и требований президента, саботируют вражины или президент балобол!?