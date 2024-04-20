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Петербургский дневник

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Владимир Путин распорядился оказать дополнительную поддержку аграриям

Владимир Путин распорядился оказать дополнительную поддержку аграриям

В Ленинградской области пахота уже началась Президент России Владимир Путин распорядился оказать дополнительную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Путин то дохрена чего хорошего говорит и про крестьян и про врачей и про учителей и про пенсионеров и про мост на Сахалин и про ветеранов а в действительности на местах и в жизни что видим ? Ни хрена хорошего министры губеры и мэры на местах как будто специально занимаются обезцениванием слов и требований президента, саботируют  вражины или президент балобол!?
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