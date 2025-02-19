Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    « Многие историки связывают этот шаг с эксцентричностью Хрущёва и его стремлением исправить ошибки, совершённые в отн...Почему Хрущёв пер...
  • Eduard
    Чего приспичило это делать,страна единаяПочему Хрущёв пер...
  • Eduard
    Тем самым нарушили целостность РСФСР!Почему Хрущёв пер...

Доходы бывшего кадровика Минобороны засекречены - этим он объяснил свою честность

Доходы бывшего кадровика Минобороны засекречены - этим он объяснил свою честность

Как стало известно из источников, близких к следствию, экс-начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов находится под следствием и утверждает, что не получал никаких денежных средств от своего партнёра в Краснодаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх