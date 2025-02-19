Доходы бывшего кадровика Минобороны засекречены - этим он объяснил свою честность

Как стало известно из источников, близких к следствию, экс-начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов находится под следствием и утверждает, что не получал никаких денежных средств от своего партнёра в Краснодаре.