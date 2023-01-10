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Депутат Шеремет: “Для Зеленского и его окружения этот год станет последним”

Депутат Шеремет: “Для Зеленского и его окружения этот год станет последним”

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет стремление Украины побыстрее вступить в Евросоюз назвал агонией, а 2023 год назвал последним для Зеленского как для президента страны.

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