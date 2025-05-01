Парма – Комо – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Италии, 3 мая 2025

В субботу, 3 мая, сыграют Парма и Комо в матче 35 тура Чемпионата Италии по футболу — Серия А. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии