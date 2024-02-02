Итоги квартала Apple оказались лучше ожиданий, но в Китае выручка сократилась на 13 %Впервые за четыре предыдущих квартала компании Apple удалось в прошлом отчётном периоде увеличить выручку, пусть и на скромные 2 % до $119,58 млрд.
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