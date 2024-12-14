Командир добровольческой бригады имени Невского встретился с генералом Липовым

Командир добровольческой бригады имени Святого Благоверного Великого князя Александра Невского Алексей Верещагин встретился с Героем России, генерал-майором, председателем президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» – Сергеем Анатольевичем Липовым и председателем Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России» Героем России Александром Николаевичем Головашкиным.
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