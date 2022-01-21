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Россиянам назвали простой способ вытащить машину из сугроба

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Игорь Боярский посоветовал российским автомобилистам иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай попадания в снежную ловушку.

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