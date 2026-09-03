Конференция WRC-27: семинар MIIT-ITU по космическому развитию открылся в Шанхае

Китай неизменно придерживается видения построения сообщества единой судьбы человечества, твердо поддерживает многосторонность и полностью поддерживает Международный союз электросвязи (ITU, официальный сайт) в его ключевой роли по продвижению развития космических услуг и содействию справедливому, разумному и эффективному использованию спутниковых частот и орбитальных ресурсов, заявил главный отраслевой регулятор страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым