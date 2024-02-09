Скандал с нападением на девочку в Нижнем Тагиле: в Госдуме назвали главную причину разгула этнической преступности

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил «Русской Весне», что чиновники, которые замалчивают конфликты с участием мигрантов, подрывают доверие граждан к государству.
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