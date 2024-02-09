Русская весна
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Русская весна

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Скандал с нападением на девочку в Нижнем Тагиле: в Госдуме назвали главную причину разгула этнической преступности

Скандал с нападением на девочку в Нижнем Тагиле: в Госдуме назвали главную причину разгула этнической преступности

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил «Русской Весне», что чиновники, которые замалчивают конфликты с участием мигрантов, подрывают доверие граждан к государству.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В деле с мигрантами государство показало себя с наихудшей стороны! Где видно, что основным деянием его является молчание, как и в других моментах. Однако чем всё это заканчивалось власть не берёт во внимание. А надо бы!
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17 час.
Владимир Нелюбин
Ну, так это же Свердловская область..со столицей - Екатеринбург..рассадником предателей.
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13 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Все лоббисты современной миграционной политики - явные предатели России!
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7 час.

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