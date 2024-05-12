БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кэмерон в Астане: «мягкая сила» с колониальным подтекстом

Кэмерон в Астане: «мягкая сила» с колониальным подтекстом

В рамках посещения Центральной Азии и Монголии 24 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон спустя 11 лет вновь приехал в Астану с официальным визитом.

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Комментарии
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Eduard
Нуланд печеньки раздавала,а Кэмирон тыкает в грязные телефоны пальцами!
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14 час.
Eduard
Англоязычный мир был и всегдв будит миром колонистов и воров,жаль,что люди это не понимают!
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14 час.
Eduard
&quot;Мы говорит Кэмирон вам бананы,а вы мне Монголию&quot;,народ:&quot;Уря,бананы&quot;!
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14 час.

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