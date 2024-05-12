В рамках посещения Центральной Азии и Монголии 24 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон спустя 11 лет вновь приехал в Астану с официальным визитом.
Кэмерон в Астане: «мягкая сила» с колониальным подтекстом
Комментарии
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Eduard
Нуланд печеньки раздавала,а Кэмирон тыкает в грязные телефоны пальцами!
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14 час.
Eduard
Англоязычный мир был и всегдв будит миром колонистов и воров,жаль,что люди это не понимают!
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14 час.
Eduard
"Мы говорит Кэмирон вам бананы,а вы мне Монголию",народ:"Уря,бананы"!
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14 час.
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