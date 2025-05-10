Панда Катюша занялась единоборствами — первым противникам стала груша и качели

Малышка Катюша, юная панда с неуемной энергией, открыла для себя мир единоборств. Первыми спарринг-партнерами стали боксерская груша, покорно принимавшая каждый удар, и качели, отчаянно сопротивлявшиеся натиску маленького воина.
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