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Французские автомобилестроители не хотят собирать военные дроны

Французские автомобилестроители не хотят собирать военные дроны

Работники фирмы Renault не считают обоснованной переориентацию на военные рельсыRenault Этот концепт-кар Renault был спроектирован в 21-м году в мирных целях, но теперь может служить иллюстрацией новых временчитайте на monocle.

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