“Она не исчезнет”: названо будущее подвергавшейся устроенным мужем массовым изнасилованиям женщины

Громкое судебное дело, потрясшее Францию, о муже, который накачивал жену препаратами и приглашал незнакомцев насиловать ее, заняло чуть более четырех лет и 67 дней, но, как говорят, пострадавшая Жизель Пелико почувствовала “облегчение и умиротворение” от решения судей признать виновными всех мужчин, обвиняемых в изнасиловании или сексуальном насилии над ней.
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