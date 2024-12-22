“Она не исчезнет”: названо будущее подвергавшейся устроенным мужем массовым изнасилованиям женщины

Громкое судебное дело, потрясшее Францию, о муже, который накачивал жену препаратами и приглашал незнакомцев насиловать ее, заняло чуть более четырех лет и 67 дней, но, как говорят, пострадавшая Жизель Пелико почувствовала “облегчение и умиротворение” от решения судей признать виновными всех мужчин, обвиняемых в изнасиловании или сексуальном насилии над ней.