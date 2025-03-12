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Китай

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Рост ВВП Кыргызстана с начала 2025 года составил 10,7 процентов

Бишкек, 11 марта /Синьхуа/ -- По итогам января-февраля 2025 года объем валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 205,5 млрд сомов /2,3 млрд долларов США/ и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 10,7 проц.

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