Рост ВВП Кыргызстана с начала 2025 года составил 10,7 процентов

Бишкек, 11 марта /Синьхуа/ -- По итогам января-февраля 2025 года объем валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 205,5 млрд сомов /2,3 млрд долларов США/ и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 10,7 проц.