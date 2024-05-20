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Reuters: всех пассажиров вертолета президента Ирана Раиси объявили погибшими

Reuters: всех пассажиров вертолета президента Ирана Раиси объявили погибшими

Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.

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