Правительство одобрило создание Лунной станции с Китаем

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике ЗемлиФото: Getty Images Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.