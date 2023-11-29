Правительство одобрило создание Лунной станции с Китаем

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике ЗемлиФото: Getty Images Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
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