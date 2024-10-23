«Обезьяны» ВСУ. Новое о тактике укропов

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ММ

"Украину, как разгромленную территорию, не удастся «повесить» на шею России. Нашу страну не интересуют ни территории, не людские ресурсы. "- Не занять территорию- ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Останется несколько квадратных метров Украины и будет вооружаться, гадить и делать теракты! Их надо занять, разоружить и НЕ ТРАТИТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ!!! Пусть живут сами и тотально без оружия. Кухонные ножи и топоры - это максимум. Любые вооруженные мгновенно должны арестовываться и идти убирать снег на южный берег Ледовитого океана. Зато любому представителю российского бизнеса, желающему освоить территории бывшей Окраины Руси должны быть все возможные льготы. С условием запрета использования на работах местных кадров и мигрантов. Пусть выкручиваются. Роботы, русские работники и даже корейцы! Но хохлам и таджикам и Ко доверия нет.