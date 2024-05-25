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Шелковая акула совершила рекордную для вида миграцию

Шелковая акула совершила рекордную для вида миграцию

В ходе недавнего исследования ученые из Фонда Чарльза Дарвина (CDF) задокументировали самую протяженную миграцию шелковой акулы (Carcharhinus falciformis) из когда-либо зарегистрированных, что позволило получить критические сведения о поведении этого вида и подчеркнуть настоятельную необходимость совместных международных мер управления для предотвращения дальнейшего сокращения популяции, сообщает портал «Научная Россия».

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