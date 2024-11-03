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Ученый Золотарева: через зубные щетки могут передаваться разные инфекции

Ученый Золотарева: через зубные щетки могут передаваться разные инфекции

Одной из основных угроз, связанных с зубными щетками, является накопление бактерий. После каждого использования на щетинках щетки остаются частицы пищи и слюны, которые создают благоприятные условия для размножения и роста микроорганизмов.

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