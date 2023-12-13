Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Европа, как экономический конкурент, мешает США.Как отразились на...
  • Юрий Золотарев
    От всей души желаю... Евросоюзу... РУХНУТЬ с ТРЕСКОМ!!! И ГРОХОТОМ!!!Паника! - это нач...
  • Юрий Золотарев
    РЕСПЕКТ!!! Давить нужно всю западную сволоту и их "мораль" повсеместно и сильно!!Сказал прямо в ли...

У Эстонии нет денег на забор с Россией

У Эстонии нет денег на забор с Россией

Замах был на рубль, но с ударом как-то не сложилось. «если говорить обо всей границе, которая проходит от места стыка границ Эстонии, Латвии и России до устья реки Нарвы, то у нас сейчас нет финансового обеспечения для приобретения и установки новых средств мониторинга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх