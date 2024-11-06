РИА: поставки вина из Грузии в РФ достигли рекордного показателя в $146,9 млн

Поставки вина из Грузии в РФ достигли рекордного показателя в $146,9 млн. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что за период с января по сентябрь 2024 года включительно поставки вина из Грузии в Россию выросли на 14% и составили $146,9 млн.