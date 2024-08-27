Приметы и поверья на Успение Пресвятой Богородицы: запреты, которые нельзя нарушать 28 августа Ирэн Орлонская28 августа православные христиане отмечают один из самых значимых праздников – Успение Пресвятой Богородицы.
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