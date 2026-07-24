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Царьград

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Жительница Самары отдала мошенникам 3 млн рублей

Жительница Самары отдала мошенникам 3 млн рублей

Жительница Самары стала жертвой телефонных мошенников и лишилась около 3 миллионов рублей. Злоумышленники убедили её, что деньги находятся под угрозой, и предложили «спасти» сбережения.

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