Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен с разбирательствами в США

Вынесение приговора лидеру парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен напоминает судебные разбирательства, которые велись в США, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
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