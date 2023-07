23 июня 2023 года Официальный журнал Евросоюза (Official Journal of the European Union) сообщил, что все станы Евросоюза одновременно включили против генерал-полковника Колмакова Александра Петровича – Председателя ЦС ДОСААФ России персональные санкции за действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.