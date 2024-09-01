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ТАСС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

ТАСС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный главк российского спасательного ведомства в воскресенье, 1 сентября.

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