ТАСС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный главк российского спасательного ведомства в воскресенье, 1 сентября.
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