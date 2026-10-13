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Твой континент

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Валерий Горелых: Свердловская полиция выдворила из страны 218 нелегалов

В ГУ МВД России по Свердловской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-Кордон 2026», проводившегося на территории Среднего Урала в период с 1 по 10 октября.

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