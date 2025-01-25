Бывший статусный пермский чиновник передал на СВО ружье для борьбы с дронами

В Перми директор «Открытой школы» Петр Перминов сдал свое ружье для нужд СВО. Перминов в разное время был заместителем руководителя краевого аппарата Правительства, возглавлял СДЮСШОР «Орленок» и руководил КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».