Визитку Путина продали с аукциона за два миллиона рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря, ФедералПресс. Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы была продана с молотка за рекордную сумму, сообщает Петербургский аукционный дом.
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