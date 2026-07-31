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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался касательно перехода вратаря Евгения Латышонка в «Балтику» через аренду из «Нижнего Новгорода».

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