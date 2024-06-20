1. В очередной день Евро-2024 Германия спокойно расправилась с Венгрией (2:0) и первой вышла в плей-офф.
Германия в плей-офф Евро-2024, заруба Хорватии и Албании, комментатор Игр БРИКС сказал про «шмар» в эфире, проигрыш Медведева и другие новости
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Лена Мисько
⚡️ Сергей Волков переходит в «Зенит» за 7 млн евро с учётом бонусов: петербургский клуб договорился с «Краснодаром» о трансфере, вскоре защитник подпишет долгосрочный контракт — Sports, (https://t.me/openthedoors/3432) Андрей Панков (https://t.me/punkinside/5069)
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Лена Мисько
⚡️ Помазун близок к переходу из ЦСКА в «Атлетико»: мадридский клуб якобы берёт российского вратаря в аренду в качестве дублёра Яна Облака — журналист Тибо Везирян
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Лена Мисько
⚡️ РПЛ представила календарь на новый сезон: в 1-м туре сыграют «Ростов» и ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» встретятся уже в 6-м туре. Полное расписание опубликовано на сайте РПЛ (https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30910.html)
Календарь Мир РПЛ на сезон 2024/25
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