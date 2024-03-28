ОПАСНЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРЫ

Вы любите путешествовать? Вас манят экзотические страны и захватывающие приключения? Вы разыскиваете в экзотических странах необыкновенные сувениры? Да, поездка в Индию, Тибет, Ботсвану, Замбию, Танзанию, Кению — это возможность окунуться в неведомый и завораживающий мир, в котором на каждом шагу можно купить таинственные амулеты, зелья, талисманы.