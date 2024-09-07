Раскрыта тайна необычных орбит транснептуновых объектов: компьютерные симуляции показывают, как звезда изменила орбиты

Новое исследование, опубликованное в журналах Nature Astronomy и The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что миллиарды лет назад звезда могла пройти очень близко к Солнечной системе, что привело к отклонению тысяч небольших объектов во внешней Солнечной системе на сильно наклонные траектории вокруг Солнца.