20 ноября – Всемирный день ребенка

20 ноября в Российской Федерации отмечается Всемирный день ребенка, цели которого – обратить внимание на актуальные проблемы современного детства, призвать руководителей разного уровня, общественные организации и каждого человека к деятельности, направленной на обеспечение нормальных условий для умственного и физического развития детей во всем мире.