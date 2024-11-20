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20 ноября – Всемирный день ребенка

20 ноября – Всемирный день ребенка

20 ноября в Российской Федерации отмечается Всемирный день ребенка, цели которого – обратить внимание на актуальные проблемы современного детства, призвать руководителей разного уровня, общественные организации и каждого человека к деятельности, направленной на обеспечение нормальных условий для умственного и физического развития детей во всем мире.

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