Москвич заблудился в тумане на Ай-Петри

Вчера в 19:55 в крымскую службу МЧС поступило сообщение о том, что мужчина, прогуливаясь по Боткинской тропе, поднялся на плато горы Ай-Петри и из-за сильного тумана сбился с пути, вышел на труднопроходимый скальный участок.