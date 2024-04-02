Прокуратура Крыма завершила расследование уголовного дела о теракте в Симферополе

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на убийство и.о. министра экономического развития Запорожской области и еще двух сотрудников военно-гражданской администрации области в Симферополе.
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