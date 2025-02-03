Журналист Боуз: Зеленский признал, что обворовывал американский народ

В своём заявлении о том, что лишь часть выделенных Украине средств была направлена по назначению, Владимир Зеленский фактически признал факт хищения средств, предназначенных для оказания военной и финансовой поддержки стране.
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